Vse o pravilih šolanja do konca leta

Do kriznega dodatka bodo upravičeni vsi študenti (tudi izredni) ... in drugi odgovori na pogosta vprašanja

Predavalnice so te dni prazne

© FDV

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je danes sporočilo, da bodo pripravili amandma na sedanja določila kriznega zakona, s katerim bodo do kriznega dodatka upravičeni vsi študenti, ki niso v delovnem razmerju in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Krizni dodatek bodo prejeli do 30. aprila 2020. Na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport so sicer pripravili odgovore na najbolj pogosta vprašanja.

Ali bo šolsko leto podaljšano?

»Šolskega leta ne bo potrebno podaljševati, ker smo klasični način izobraževanja iz učilnic prenesli na izobraževanje na daljavo.«

Kdaj se bodo učenci, dijaki in študenti znova vrnili v učilnice oziroma predavalnice?

»To je ta trenutek težko napovedati, so pa trenutno trije scenariji. V najboljšem primeru, bi se to lahko zgodilo po prvomajskih praznikih, druga varianta je začetek junija, tretja pa, da se šolsko leto zaključi na daljavo.«

Kako se bo preverjalo znanje?

»Sistem preverjanja znanja, obseg in oblike preverjanja, bo treba prilagoditi. Kako natančno, prav ta teden proučujemo s strokovnjaki Zavoda RS za šolstvo in s predstavniki ravnateljev. Tisti trenutek, ko bo sprejeta končna odločitev, bomo najprej obvestili ravnateljice in ravnatelje ter učiteljice in učitelje, oni pa nato učence in učenke ter dijakinje in dijake. Seveda pa bo o vseh odločitvah obveščena tudi širša zainteresirana javnost.«

Kako boste preprečili, da med učenci in dijaki ne bo prevelikih razlik v znanju?

»Večjih razlik ne bi smelo biti, saj tudi izobraževanje na daljavo sledi potrjenim učnim načrtom, torej je vsebina znana, spremenjena je le oblika dela. Sicer pa je zelo pomembno zavedanje, da je delo na daljavo za učence in učitelje sedaj obvezni del izobraževanja.«

Kako je z maturo in NPZ?

»To vprašanje bomo predvidoma v tem tednu dorekli s predstavniki stroke in ravnateljev oz. ravnateljic, državne maturitetne komisije, centra za poklicno izobraževanje (CPI) ter seveda državnega izpitnega centra (RIC). Skladno z navodilom slednjega je bilo za tretje razrede osnovnih šol, kjer NPZ poteka poskusno, tovrstno preverjanje znanja že zaustavljeno.«

Ali bodo morali študentje in dijaki, ki so morali izprazniti študentske in dijaške domove za čas, ko ne bodo prebivali v njih, plačevati stanarino?

»Seveda ne. Vsi dijaki in študentje, ki so zapustili študentske oz. dijaške domove v času trajanja izrednih razmer, stanarine ne bodo plačali.«

Ali bodo do izplačila kriznega dodatka upravičeni tudi izredni študenti?

»V parlamentarno proceduro bomo vložili predlog amandmaja, s katerim bodo kriznega dodatka upravičeni vsi študenti, ki niso v delovnem razmerju in imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Krizni dodatek bodo prejeli do 30. aprila 2020.«