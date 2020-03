Marcel Štefančič, jr.: »Glasba ti preprečuje, da bi postal pošast«

IZJAVA DNEVA

"To je čas, ko si glasbeniki nataknejo bele halje, ne da bi si jih natak­nili. Naj pojasnim, v čem je trik. Kaj vidimo zdaj, v času te strašne, kataklizmične krize? Tole: pred nami paradirajo politiki, ki nas poskušajo »pomiriti«. Kar je trapasto: ko zboliš, ne greš k politiku! Ko zboliš, greš k zdravniku. V situacijah, kot je ta, bolj zaupamo znanosti kot politiki. Kar pomeni, da pričakujemo, da bodo tam – na odru, pred kamerami, pod žarometi, na tiskovnih konferencah – stali ljudje v belih haljah. Doktorji, zdravniki, eksperti, znanstveniki, epidemiologi, infektologi, virologi. To so ljudje, ki v takih časih pomirjajo. To so ljudje, ki jim v takšnih časih verjamemo."

"Po eni strani je torej znanost ta, ki ji v takšnih časih verjamemo in zaupamo, po drugi pa v takšnih časih verjamemo in zaupamo glasbi. Ne brez razloga: glasba je ta, ki ureja misli in čustva. Glasba je ta, ki obvlada in zajezi naše strahove in negotovosti. Glasba je ta, ki ti vrne občutek za čas. Ki ti ure spreminja v minute in minute v dneve. Ki ti življenje spremeni v zgodbo. Ki te dela pametnejšega, fluidnejšega, karizmatičnejšega. Ki te spominja na prihodnost. Ki te solidarizira, senzibilizira, kulira, kristalizira. Olajša ti skoke v neznano. Omogoča ti premagovanje protislovij in paradoksov. Prižiga te in žene in revolucionira. Glasba je v beli halji. Glasba je gospa v belem. Skupno dobro. Ko poslušaš kako pesem, imaš vedno občutek, da jo s tabo posluša ves svet. Spomnite se le, kako John Krasinski in noseča Emily Blunt v Tihem mestu – filmu o globalni katastrofi, ki zahteva samoosamitev – vsak s svojo slušalko v ušesu s katarzično nežnostjo zaplešeta ob Youngovi pesmi Harvest Moon. Z njima jo posluša ves svet. Sporočilo tega kultnega prizora je nedvoumno in ključno za nas: glasba ti olajša soočanje s tem, kar prihaja, hkrati pa ti pomaga, da ne postaneš to, česar se najbolj bojiš, da bi postal. Preprečuje ti, da bi postal pošast."

(Marcel Štefančič jr., novinar, publicist, esejist in filmski kritik, ki je v knjigi esejev Ni se še stemnilo obdelal Boba Dylana, Neila Younga in Eaglese.; v intervjuju za Delo)