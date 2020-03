»Redna vadba omogoči, da se bolj učinkovito soočamo s stresnimi situacijami«

"Menim, da pandemija ni čas za negativna čustva, še posebej, kadar ta posegajo v območje življenjskih svoboščin posameznika, ki drugih ne motijo. Tisti, ki si sedaj, kljub oteženim okoliščinam in v okviru zdravstvenih priporočil prizadevajo, da bi vendarle še nekaj počeli, so lahko le za zgled. Tako je tudi z vadbo."

"Telesna aktivnost izboljša tudi obvladovanje stresnih situacij. Že minimalna količina telesne vadbe omogoča bolj učinkovito obvladovanje občutka strahu in pripomore k temu, da posamezniki laže obvladajo stanja, kot so žalost, depresivna simptomatika in jeza."

"Redna vadba omogoči, da se posameznik bolj učinkovito in z večjo vedrino sooča tudi s stresnimi situacijami. Veliko rekreativnih športnikov pove, da jim ravno vadba in z njo povezane okoliščine nemalokrat pomakajo dvigniti in vzdrževati boljšo čustveno lego."

(Dr. Nada Rotovnik Kozjek, vodja ambulante za klinično prehrano na Onkološkem inštitutu; v intervjuju za Delo)

