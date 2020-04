»Janša je začetek operacije primerjal z vožnjo tovornjaka, zdaj pa je prešaltal na vesoljsko ladjo«

IZJAVA DNEVA

"Kapo dol novi vladi in njenemu šefu. V dveh tednih je vse naredila tako, kot piše v priročnikih. Zamenjati moraš ključne ljudi, predvsem tiste v represivnih resorjih, in državljanom takoj dati vedeti, da so to hudi časi. Časi, ki pomenijo biti ali ne biti. Zato že prvi dan vlado spremeniš v krizni štab. In na pomoč pokličeš zgodovino. Vojno ob osamosvojitvi. Njenega simbolnega reprezentanta Jelka Kacina , ki – nerodnost gor ali dol – vsem nam da jasno vedeti: pripravite se na črni scenarij in uživajte, dokler lahko."

"Predsednik vlade Janez Janša je začetek operacije primerjal z vožnjo tovornjaka, v drugi fazi pa je prešaltal na vesoljsko ladjo. Skratka, nekaj je le ostalo od Marjana Šarca. Metafore in prispodobe skozi traktorje in tovornjake. Najprej je bila omejitev tonaže, zdaj je kabina prazna in tone letijo nenadzorovano v dolino. Zato je zamenjava z vesoljsko ladjo absolutno zadetek v polno. To sprosti domišljijo in vsemu skupaj da občutek brezmejnosti in brezčasnosti. Tudi sodobnosti. Skratka, vesoljska ladja leti po vesolju in mi smo začasno zamrznjeni v njej. Odmrznili nas bodo na cilju, torej takrat, ko bo epidemija mimo. Super ideja in super občutek. Brez veze je gledati okoli in preštevati okužene ter mrtve. Bolje je začasno zaspati. Odrezati to morasto realnost, ki mi jo slikajo politiki in mediji. Ostaja le en črv, ki sliši na ime: kaj pa potem? Kje se pa bomo zares zbudili? Kaj pa se je dogajalo med našo zamrznitvijo? Enostavno: nimamo pojma, kam se je vesoljska ladja usmerila in kdo jo zares upravlja."

(Leon Magdalenc, kolumnist, v Dnevnikovem Objektivu)