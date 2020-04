Virus, vlada in toaletni papir

V času izolacije ne bodimo slepi za probleme, ki se skrivajo pod maskami, je sporočilo projekta Krizolacija

© Domen Husu

Krizolacija je družbeno angažiran (mini) projekt na pobudo platforme Ljubljana Moments, ki skrbi za enega od prepoznavnejših Instagram profilov na področju ulične in turistične fotografije pri nas. Ker je v času karantene zaradi praznih ulic v mestu njihovo osrednje poslanstvo pravzaprav onemogočeno, so se povezali z Domnom Husujem, naturaliziranim Ljubljančanom ter kreativnim direktorjem v oglaševalski agenciji Yin + Young, redni sodelavki Mladininega Proglasa, da bi v času krize in izolacije na njihovem profilu sliko za nekaj dni zamenjala beseda.

Krizolacija je tako skupek njegovih misli in (političnih) idej, vezanih na aktualne ter polpretekle dogodke, ki preko formata virtualnega plakata širi kreativnost in kritiko. Od virusa, vlade pa do toaletnega papirja. "V vednost. V razmislek. Malo za šalo in veliko zares," pravi Domen Husu.

Domen Husu, Yin + Young

Krizolacija je zeitgeist nekega obdobja, ki se morda še dolgo ne bo več ponovilo. Kot pravi Domen Husu, je namreč pomembno, da se v času izolacije ne izoliramo tudi od problemov, ki se skrivajo pod maskami, obenem pa poleg socialne ohranimo tudi kritično distanco.

Krizolacijo lahko spremljate na Instagram profilu @ljubljana_moments, fotogalerijo izbora pa si lahko ogledate spodaj.