Marcel Štefančič jr. | ilustracija: Franco Juri

Trenutek odločitve

Pandemije bomo preživeli le, če bomo demokratizirali družbo, socialno varnost in ekonomijo

Vlada je še dodatno omejila gibanje. Zakaj? Ker nekateri ne upoštevajo varnostne razdalje – ker hodijo na turistične izlete, ker hodijo na morje, ker hodijo na sprehode ob jezerih, ker hodijo plezat, ker letajo z jadralnimi letali. A to ne preseneča. Tako kot nekateri ne gredo volit, ker so prepričani, da je njihov glas brez vpliva, se nekateri tudi varnostne razdalje ne držijo, ker so prepričani, da ne morejo nikogar okužiti. V resnici je ravno nasprotno: s tem, ko ne volijo, vplivajo na družbenopolitično sliko družbe – in tudi s tem, ko ne upoštevajo varnostne razdalje, lahko druge okužijo. Volilna abstinenca je kužna. Tako kot pandemija tudi volitve niso hec.