Prve napačne poteze

Če se ne bo vlada usmerila v takojšnjo pomoč podjetjem, se bomo v zaključni bitki te vojne namesto s topovi branili le še z loki, opozarja Velimir Bole

Ljubljana te dni

© Saša Krajnc

Vlade po vsem svetu se podobno odzivajo na gospodarske posledice ustavljene družbe in ekonomije: po eni strani blažijo posledice ustavitve, na drugi strani pa že pripravljajo ponovni zagon družbe in podjetij po koncu epidemije in karantene. To načeloma velja tudi za slovensko vlado. Vse, tudi slovenska, stojijo pred ključno neznanko: kdaj končati prvo in kdaj začeti drugo obdobje.