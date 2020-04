Po karanteni še e-karantena

Po omejitvi gibanja vlada še vedno načrtuje nadzor nad prebivalci prek mobilnih lokacijskih podatkov

Fotografija občine Bled, ki naj bi dokazovala gnečo sprehajalcev to soboto ob Blejskem jezeru.

Kot da bi uradni govorec Jelko Kacin slutil, kaj namerava vlada sporočiti zvečer, je prejšnjo soboto že zjutraj ob deseti uri javnost posvaril, da si privošči preveč. V Ljubljani je bilo tedaj namerjenih pet stopinj Celzija, Kacin pa je že vedel, da se pari po klopcah stiskajo: »Virusa ne bomo zajezili s stiskanjem na klopcah v parkih ali na Rožniku,« je opozoril. In dodal: »Pamet v roke in hormone za nekaj časa na stran, časa za stiskanje na klopcah bo še dovolj.« Navdihnjeni z idejo so tako mnogi posamezniki na spletnih omrežjih, pa tudi novinarji, začeli iskati objestne stiskače po vsej Slovenij; nekateri so kršitve ilustrirali celo z arhivskimi posnetki. Zla slutnja se je tako kmalu tudi samouresničila. Ker bi naj prebivalci kršili pravila karantene in epidemijo zlorabljali za kratkočasne dejavnosti – uživajo! –, se je v soboto zvečer vlada odločila poostriti nadzor. Ministri so urgentno prekinili sejo o protikoronskem zakonu in sprejeli nov odlok.