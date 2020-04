Virus oblasti

Koliko svobode bomo še morali žrtvovati?

V času epidemije je bolj smiselno, da vojaki pomagajo na druge načine. Recimo tako kot na fotografiji, kjer merijo temperaturo vladnim predstavnikom pred sestankom na Brdu.

Povečanje pooblastil vojski, četudi zakonsko utemeljeno in omejeno, ni običajen ukrep. V liberalnih demokracijah sta policija in vojska ostro ločeni. Policija se ukvarja s policijskimi nalogami, vojska pa z vojaškimi. Če te sredi javne ceste ustavi vojaška patrulja in povpraša po dokumentih, je v državi nekaj narobe. Ali pa se je ravno zgodil vojaški udar.