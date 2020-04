Virusna diktatura

Madžarska je razglasila izredne razmere z neomejenim rokom trajanja

Madžarski premier Viktor Orbán v parlamentu pred glasovanjem o zakonu, ki mu je podelil skoraj neomejena pooblastila

© Profimedia

Ustavni pravnik dr. Saša Zagorc v tokratni Mladini pojasnjuje, kakšne so pasti, v katere se zaradi sprejemanja rigoroznih zakonskih omejitev v imenu boja zoper covid-19 lahko ujame naša država. Če kdaj, so ravno v času krize, pa četudi je razglašeno izredno stanje, pomembni demokratični standardi in načelo zakonitosti. Hkrati je izrednega pomena, da so ti ukrepi natančno omejeni, da ne trajajo nedoločno dolgo. Če že, naj se podaljšujejo, vsakič znova, vsak mesec ali dva. Pravna ureditev, ki dopušča nedefinirano ali arbitrarno določeno časovno obdobje izrednih razmer, ni demokratična.