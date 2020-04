Domoljubni kič

Janez Janša – tekstopisec

Slovenski vrt sveta in podoba hrvaškega Rovinja

© YouTube

Je predsednik vlade spesnil nov domoljubni hit? Te dni je po spletu zakrožila pop skladba Najlepša si, ki jo izvajata Korado in Boško z Domoljubnim bendom. Glasbo je napisal Boštjan Cerar, za aranžma je poskrbel Zvone Hranjec, video je zakrivila Natalija Filipovič, besedilo pa sam slovenski premier Janez Janša. »Velika hvala gospodu Janezu Janši za tako veliko zaupanje. Prepričani smo, da je to eno najlepših domoljubnih besedil,« je Cerar zapisal na svojem kanalu na portalu YouTube. Gre za že kakšnega pol leta staro pesem, ki jo je Janez Janša prvič objavil lani jeseni. No, zdaj je tudi uglasbena.

A najprej ni šlo vse po načrtih. V videoposnetku smo med različnimi fotografijami Slovenije in celo Trsta opazili razglednico Rovinja, ki je, seveda, na Hrvaškem. Obenem se je že na začetku spota pojavila (še posebej za domoljubno pesem) nič kaj prijetna slovnična napaka, v stavku »poklon moji domovini v času preizkušnje« je bila zadnja beseda napisana napačno, kot »preiskušnja«. Prvotni video so nato že zamenjali s popravljenim – na vseh kanalih, od Facebooka do Twitterja, od Cerarja do Janše. Razumljivo, domoljubi si pač takšnih spodrsljajev ne morejo privoščiti.

Janez Janša z avtorji domoljubne glasbene priredbe

Propagandno sporočilo, ki so ga medijem poslali ustvarjalci, je bilo prav tako zgodba zase. Senzacionalistični naslov se je glasil: »Janez Janša ima novo! Svojo prvo pesem!« Piarovsko besedilo, ki je sledilo, je bilo še kanček bolj bizarno. »Slovenija zna in zmore. To dokazuje tudi v boju proti nevidnemu sovražniku – koronavirusu, s katerim se borimo zadnje čase. A kot piše skupina Domoljubi, prihajajo lepši dnevi in nad Slovenijo bo kmalu posijalo tudi sonce. Korado in Boško s skupino Domoljubi sta tako na pobudo poslanca DZ RS Marjana Pojbiča (v resnici je Marijan, vendar pustimo podrobnosti, da ne bodo popravljali še PR-sporočila, op. p.) pesem ustvarila z vso dušo in srcem za našo domovino. S to potezo želi skupina preko glasbe pokazati in dokazati, da se domovinska pesem, za katero je besedilo prispeval predsednik vlade Janez Janša, skuša približati ljudem ter da je to tisto, kar bi morali imeti v sebi vsak dan! Še posebej sedaj v teh težkih trenutkih za Slovenijo!« so zapisali.

V nadaljevanju so poudarili, da »čeprav je besedilo nastalo še pred epidemijo koronavirusa, je sedaj pravi čas, da pesem dobi tudi krila,« in da je prav zdaj »čas, ko se ne delimo na leve in desne, in čas, ko moramo biti povezani v eni sami besedi – Slovenija«.

Zanimivo, da tega povezovalnega duha ni čutiti v politiki, ki jo udejanja pisec domoljubnega besedila.

i8Y6JxvtI9E