Nosečnost in koronavirus

Kaj ustavitev nekaterih postopkov v ginekologiji in porodništvu pomeni za pacientke?

Zaradi epidemije koronavirusa je večina nenujnih pregledov v zdravstvu odložena. V konservativnejših zveznih državah ZDA, kot so Teksas, Ohio in Alabama, so želeli izredne razmere izkoristiti za to, da bi za »nenujni« poseg označili tudi splav, a so jim zvezni sodniki to preprečili.