»Zavistneži gledajo ljudi, ki v ničemer ne ogrožajo sebe in drugih, a ne privoščijo jim niti sprehoda«

IZJAVA DNEVA

"V teh časih so na površje priplavali Pravičniki, skrajno nesrečna bitja, katerih osnovno gonilo je zavist. Gledajo ljudi, ki spoštujejo zakone, v ničemer ne ogrožajo sebe in drugih, a ne privoščijo jim niti sprehoda. Še, zvišajte trpljenje, uničite lepoto! To je destruktivna, zagrenjena psiha, ki hoče vse stlačiti v blato, v katerem tiči sama."

"Sneg pade zato, da zveri pokažejo sledi. Karantena pride zato, da mentaliteta pokaže temelje, ki so globoko janzenistični in puritanski ter obožujejo trpljenje. Vrnili smo se v blatno vas, ki ne prenese ničesar, kar bi bilo lepo, še svežega zraka ne."

"Virus zavisti je podivjal in težko ga bo spet ukrotiti."

(Miha Mazzini, pisatelj in kolumnist, o tem, kako je koronavirus med Slovenci sprožil še dodatno epidemijo, ki jo je ljudstvo sprejelo z odprtimi rokami; v kolumni za Siol.net)