IZJAVA DNEVA

"Za dobre medsebojne odnose je zelo pomembno, da drugega doživljamo kot ločenega človeka in mu dovolimo, da občuti, kar sam občuti."

"Tu je tudi element mask. Vzpostavili smo fizično distanco, ki jo lahko s pogledom in nasmehom premagamo. Maske nam ta del še otežujejo, še bolj visimo na očeh in zgornjem delu obraza, s čimer si sporočamo, ali je varno, da si približamo, ali smo sovražni ... To opazujem, ko peljem psa na sprehod. S kar nekaj ljudmi, s katerimi se prej nisem pozdravljala, se zdaj čez ulico od daleč pozdravimo. Kako se počutimo, ko se nekdo pred nami umakne na drugo stran ceste, kaj to vzbudi v meni? Kako se mi umaknemo na drugo stran ulico in sporočimo, da s tem skrbimo za druge. Neko vedenje, ki je racionalno v tem trenutku, je nekaj, kar še vedno lahko držimo socialne stike na daleč."

"Biti narazen je lahko velika past, če zdrsnemo v bolj primitivna vedenja, lahko pridemo do tega, da je drugi moj sovražnik, nevaren, gnusen ali ima stigmo. Delitev zdravi – bolni, stari – mladi je zelo nevarna, to je namreč prehodno, razcepljeno mišljenje nam zelo škoduje."

(Psihiatrinja Breda Jelen Sobočan, o novih medebojnih odnosih, spoprijemanju s tesnobo v času novega koronavirusa; v intervjuju na MMC RTV SLO)