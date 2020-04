»Rehabilitacija po koroni bo dolga in mučna. Trajala bo leta.«

"Rehabilitacija po Korona 2020 bo dolga in mučna. Trajala bo leta. Posttravmatske motnje bodo pogoste, tesnobe lahko postanejo kronične in trdovratne, depresije žgoče, odnosi skrhani čez mejo obnovitve. Zaznamovana bo tudi generacija mladih, ki bodo to izkušnjo povlekli v svojo odraslost. Ne vemo, kaj bo. Smo tam, kjer mi še nismo bili. Če ostanemo povezani in pogumni, bomo relativno dobro preživeli. Vsi ne bodo."

(Matic Munc, psiholog, o tem, kaj se bo dogajalo po končani karanteni; na svojem blogu)