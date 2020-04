Abecedarij svobode govora: človekova pravica

Ljudje

Svoboda govora je univerzalna človekova pravica, kar pomeni, da je zapisana tudi v zakone tistih držav, ki je nimajo namena spoštovati. Da države, ki cenzurirajo svobodno izražanje mnenja, označujemo za neliberalne, kaže, kako je svoboda govora prepletena z identiteto liberalne demokracije.

Vendar celo v demokraciji svoboda izražanja ne pomeni, da bodo mnenja lahko vsi enako glasno (ali sploh) tudi izrazili. Govor napadalca preglasi strah ženske, ki jo je spolno nadlegoval, grožnje delodajalca utišajo pozive delavcev k stavki in politika odstavi strokovnjakinjo, če ji njene besede niso pogodu.

Lahko pa velja tudi nasprotno. Čeprav imajo tudi provokatorji in bedaki, izvzemši nejasno in relativno prepoved sovražnega govora, pravico do svobode govora, to še ne pomeni, da jih moramo poslušati. Pravzaprav je nujno, da mediji takim sporočilom ne nastavljajo mikrofona, mi pa tiste, ki ga, bojkotirajmo. Samo zato, ker si glasen, še ne pomeni, da moraš biti tudi slišan.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.