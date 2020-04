Samozaposleni, vlada vas ima za norca!

Danes je nov dan

Vlada je po priporočilih civilne družbe in opozicije z ukrepi vendarle naslovila tudi samozaposlene, a na bizarno nepravičen način. Ravno politična stran, ki ima polna usta "izkušenj iz gospodarstva", je pokazala, da gospodarstva že dolgo ni videla od blizu.

Do podpore bodo upravičeni samo tisti, ki bodo dokazali, da jim je promet v marcu glede na februar upadel za 25 %, v aprilu in maju pa za 50 %. Očitno izhajajo iz napačne predpostavke, da samozaposleni prejemajo enako "plačo" vsak mesec. V praksi ti pogosto več mesecev delajo na nekem projektu, plačilo pa prejmejo v enem znesku. Prav tako račun, ki ga izstavijo, ni nujno dobiček, saj so morda del porabili za material ...

V izogib negotovosti ter računovodskim akrobacijam, v katere je vlada s tem pahnila številne samozaposlene, bi se bilo bolj smiselno zgledovati po praksah iz tujine. V Berlinu so, kljub pregovorno slabi nemški birokraciji, svojo pomoč za samozaposlene že učinkovito razdelili prejšni teden – kar iz helikopterja.

