»Zasebno zdravstvo dela za dobiček in ne bo imelo 10 postelj presežka, če bo prišla epidemija«

IZJAVA DNEVA

"Mislim, da je bistveno, da se zavedamo pomena kakovostnega javnega zdravstva. Kajti po vsej verjetnosti pri sosedih ne gre za zelo drugačno populacijo kot pri nas, čeprav pravijo, da ima Italija eno najstarejših populacij. Po drugi strani pa tudi nismo genetsko tako različni, da bi bil to razlog velike umrljivosti pri sosedih. Ampak mislim, da Italija ni največji problem, mnogo bolj problematične postajajo ZDA. Tam je namreč težava v zasebnem zdravstvu. Vsa Evropska unija bolj ali manj temelji na javnem zdravstvenem sistemu. Zasebno zdravstvo pa deluje na osnovi dobička in ne bo imelo 10 postelj presežka, če bo prišla epidemija. To ni dobičkonosno, to ni tržno naravnano razmišljanje. Zato imajo zmogljivosti, ki so optimalne za normalne razmere. Danes smo pa daleč od optimalnih razmer, zato je pomembno ohraniti javne dobrine, kakor je javno zdravstvo. To nam omogoča presežne zmogljivosti, ki so v trenutnih razmerah neizogibne, sicer pa prinašajo neoptimizacijo, izgubo, lahko rečemo. Ampak ko pridejo pandemije, epidemije, naravne nesreče, takrat so presežne javne zmogljivosti ključne in pomenijo razliko med življenjem in smrtjo."

"Kar se mi zdi pomembno in bi si želel, je, da se javnost zaveda pomena javnega. In to vseh sfer. Javnega zdravstva, šolstva, javnih medijev in, ne nazadnje, javne znanosti. Ljudje morajo od javnih servisov dobivati to novo blaginjo, vedenje in dognanja. Ko bodo odkrili novo zdravilo, cepivo, imajo ljudje ne nazadnje pravico za to vedeti in imeti do tega dostop. Dostopno mora biti celotni populaciji. Če pa postane znanost tržno naravnana ali v sferi zasebnika, se lahko marsikaj spremeni. Tudi v manj razvitih državah, kjer trenutno kaže, da je manjše število okuženih, ampak najverjetneje zato, ker nimajo dovolj testerjev. Zavedanje skupnega in skupnosti je ključno za premagovanje pandemije."

(Urban Bren, vodja raziskovalne skupine, ki na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo v Mariboru razvija novo, manj invazivno metodo diagnosticiranja obolelosti zaradi koronavirusa; v oddaji Tednik na RTV SLO)