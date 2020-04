Kralji ulice odprli začasno zavetišče

Gre za 24-urno obliko bivanja, ljudem pa ponujajo različne aktivnosti, da čim več časa preživijo v zavetišču

© Libreshot.com

Društvo Kralji ulice je zaradi epidemije koronavirusa odprlo začasno zavetišče, ki so ga poimenovali Rimska. Odprto bo do preklica epidemije oziroma izrednih ukrepov. Prostore jim je priskrbela Mestna občina Ljubljana, ki bo pokrila tudi obratovalne stroške za prostore.

V zavetišču je prostora za do 20 oseb, sprejemajo moške in ženske. Bivanje v zavetišču je brezplačno. Zavetišče se je že zapolnilo, imajo še kakšen prostor za žensko stanovalko. Nove kandidate in kandidatke sprejemajo vsak dan okoli 20. ure, če se postelje sprostijo.

Telefonska številka zavetišča je 030 323 307, na kateri se dobijo vse informacije o zavetišču, dogajanju in morebitnih prostih mestih.

V kolikor se bodo pojavile brezdomne osebe, ki bodo okužene z novim koronavirusom, bodo le-te imele prednost bivanja v zavetišču. Ob tem bi radi pozvali Ministrstvo za zdravje in NIJZ za vso podporo, ki jo bomo ob tem potrebovali.

Še vedno uporabljajo večinoma pralne maske, imajo rokavice, kar pa v primeru okužb ne bo dovolj.

Za uspešno delovanje zavetišča so jim pomoč ponudile tudi sorodne organizacije:

Društvo prostovoljcev Vincencijeve zveze dobrote njihovim stanovalcem in stanovalkam omogoča tuširanje in pranje oblačil (predvsem tistim, ki sami to ne zmorejo), prav tako pa bodo pomagali s pranjem posteljnine in brisač

zaposlena medicinska sestra pri Društvu Stigma nudi redno pomoč in svetovanje v zavetišču, pri dežuranju v zavetišču pa se jim bo pridružila strokovna delavka društva ŠENT - Slovensko združenje za duševno zdravja

Slovenska filantropija bo poskrbela, da bodo njihovi stanovalci in stanovalke dobili tudi kakšen obrok hrane

Še vedno pa zbirajo in prosijo za donacije, namenjene njihovim članom in članicam (nekaj donacije bodo namenili nakupu materialnih dobrin, ki jih potrebujejo za bivanje v zavetišču):

Društvo Kralji ulice

Pražakova 6

1000 Ljubljana

TRR: SI56 0510 0801 2105 010 odprt pri A Banki

BIC banke: ABANSI2X, koda namena: CHAR, namen: donacija, sklic: SI99 (brez sklica)

SMS donacija: A1 in Telemach – na 1919 pošljete sporočilo BREZDOMCI1 ali BREZDOMCI5 (1€ / 5€)

T-2 – na 1919 pošljete sporočilo BREZDOMCI, s čimer donirate 1 evro