Levica svari SD in LMŠ: »Ne sodelujte pri omejevanju možnosti referenduma!«

Levica je opozicijskima strankama LMŠ in SD poslala javni apel, v katerem ju nagovarja, naj ne podpreta nobenega predloga trenutne vlade, ki gre v dodatno teptanje in nižanje demokratičnih standardov

V imenu Levice je danes vodja njene poslanske skupine Matej T. Vatovec strankama LMŠ in SD poslal javni apel, v katerem ju nagovarja, naj ne podpreta nobenega predloga, ki gre v dodatno teptanje in nižanje demokratičnih standardov. "Apeliramo, da ne sodelujete pri omejevanju možnosti referenduma, da ne sodelujete pri jemanju ljudem možnosti, da izrazijo svoje nestrinjanje z zgrešenimi politikami," je poudaril v javnem apelu.

S spremembo 90. člena ustave se je zgodil nov korak v smeri nižanja demokratičnih standardov in omejevanja vloge državljanov pri odločanju o javnih zadevah, je pismo pričel Vatovec. "Pod pretvezo varčevalnih ukrepov smo v zadnjem desetletju poslušali, da so referendumi predragi, da jih je preveč in da jih je potrebno omejiti. Ko se je končala doba neoliberalnega zategovanja pasu, je prišla na vrsto varnost. Pod krinko spremenjenih varnostnih razmer in groženj pred množicami beguncev, ki da bodo uničili našo kulturo in svet, kot ga poznamo, je sledilo povečevanje represije in posegov v človekove pravice. Dobili smo kopico novih represivnih orodij za policijo, rezilno žico na meji, eno najbolj restriktivnih azilnih in tujčevskih zakonodaj v Evropi, sporne novele Zakona o kazenskem postopku, pa Zakon o obrambi in policijska pooblastila za vojsko," je zapisal v imenu Levice.

Opozoril je, da smo sedaj prešli v naslednje obdobje: "Povečevanje represije, omejitve in posegi v človekove pravice ter teptanje doseženih demokratičnih standardov so tokrat utemeljeni z grožnjo epidemije. Tudi sprememba Zakona o referendumu in ljudski iniciativi naj bi bila nujno potrebna zaradi boja zoper epidemijo. Toda na podlagi te spremembe bi vlada lažje uvajala nove represivne in varčevalne ukrepe, ki z epidemijo nimajo nikakršne veze."

V javnem apelu Levice je izpostavljeno tudi, da je želela Janševa vlada v zakonodajni paket, ko je delila pomoč gospodarstvu in (nekaterim) ogroženim skupinam, skriti tudi protiustavno povečevanje represije. "Med naslednjimi koraki vlada napoveduje večjo fleksibilnost trga in druge posege v pravice delavcev, ki jih bo vlada prav tako utemeljevala kot nujne. A takrat bo prepozno," je dodal Vatovec.

V Levici so poudarili, da predloga ne podpirajo iz sledečih razlogov:

ker ne gre za uskladitev z ustavo, kot javnost prepričuje vlada. Ustava ne določa, da mora ureditev biti takšna, da bo lahko vlada, kadar se ji bo zazdel pač nujen, zakon takoj razglasila, odločitev ustavnega sodišča pa bo znana šele čez 45 dni;

vsi ukrepi, ki ne posegajo v človekove pravice ali pa dajejo več pravic, kot jih daje veljavna zakonodaja, lahko veljajo za nazaj. Da je torej sprememba potrebna zato, ker ne moremo zagotoviti pravočasnega odziva in pomoči, je laž. Nenazadnje bodo tudi ukrepi iz koronazakona veljali za nazaj, od 13. marca dalje. Gre za še eno manipulacijo in zavajanje.

da je referendum možen le zoper zakon v celoti, vladi v trenutni situaciji izjemno koristi. Vsak, ki bi zaradi vsebovanih spornih rešitev pozval k referendumu, bi bil deležen javnega linča. Če vidimo, česa smo deležni v opoziciji, ker opozarjamo na sporne prakse vlade, si sploh ne predstavljam, kaj bi se zgodilo tistemu, ki bi na primer zaradi nadzora policije nad mobilnimi telefoni prebivalk in prebivalcev pozval k referendumu. Mogoče pa bi morali imeti možnost na referendumu odločati le o posameznih rešitvah iz zakona?

"Zaradi tega stranke opozicije dobronamerno opozarjamo, da vas (namreč stranki SD in LMŠ) vlada potrebuje le ta trenutek - da potrdite današnji predlog. Za sprejem sprememb je potrebna dvotretjinska večina. Za vse slabe interventne ukrepe, represiven ukrepe, posege v človekov pravice in konec koncev sklep, s katerim bo prepovedala morebiten referendum, take večine več ne potrebuje, nas ne potrebuje. Danes ji boste s to le na videz nedolžno spremembo podarili vse, kar potrebuje," je sklenil vodja poslanske skupine Levice Matej T. Vatovec.

V Levici apeliramo na stranke opozicije, da ne podprete nobenega predloga, ki gre v dodatno teptanje in nižanje demokratičnih standardov. Apeliramo, da ne sodelujete pri omejevanju možnosti referenduma, da ne sodelujete pri jemanju ljudem možnosti, da izrazijo svoje nestrinjanje z zgrešenimi politikami.