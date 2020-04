Vlada ugasnila še knjige in filme

Kulturno ministrstvo je Javno agencijo za knjigo RS in Slovenski filmski center pozvalo, da zamrzneta vso produkcijo: da ne sprejemata novih obveznosti in zadržita razpise. Bojijo se, da bodo ostali tudi brez tistih sredstev, ki so jim bila že dodeljena z odločbami, niso pa še podpisali pogodb.

Poteza se zdi skladna s prepričanjem novega svetovalca na ministrstvu, Mitje Iršiča, ki trdi da lahko "umetnost uspeva na trgu". Bizarno je, da se v času, ko helikopterske milijarde letijo na vse strani, varčuje na že tako ogroženi skupini. Ko celo najbolj zagrizeni dvorni hayekovci sprejemajo (sicer diskriminatorne) keynesianske ukrepe, ko se je tudi najbolj trdim neoliberalnim glavam posvetilo, da prosti trg ni nekaj, kar lahko zares obstaja, in ko država subvencionira podjetja z milijonskimi dobički, na trg naganjajo umetnike.

Čeprav se vlada za izrazoslovjem ves čas trudi ustvariti vtis, da smo v vojni, je ta v resnici kulturna. Cilj je jasen: utišati vse, ki si jih drznejo kritizirati.

