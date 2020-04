"Misli globalno, deluj lokalno!"

Ecureuil espagnol / Wikimedia

Trenutna kriza je zaenkrat že pokazala, da nevlaganje v javno zdravstvo, neobstoj stanovanjske politike in vladni ukrepi lahko narod ubijejo prej kot pa COVID-19.

Evropejci pa lahko potencialno pademo tudi zaradi pomanjkanja vitaminov, saj zaradi preventivnih ukrepov ni nikogar, da bi pobiral evropsko zelenjavo in sadje. Čeprav se kmetje srečujejo z izzivi, kot so suša, veter, zajedavci in poplave, in jih obvladujejo, pa je letošnja novost, da lahko pridelki propadejo, ker jih ne bodo mogli obirati vzhodnoevropski sezonski delavci.

Lačni ne bomo, dokler imamo pašto in paradižnikovo omako, zahvaljujoč našim junakinjam/talkam, prodajalkam. Če pa tudi tega zmanjka, ali bomo končno pomislili, da bi lahko pridelovali in jedli lokalno? Ali po možnosti kaj pridelali sami? Trenutna kriza, pa tudi že kaka prejšnja, je pokazala tudi, da smo lahko solidarni in da lahko upamo na boljši jutri za vse.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.