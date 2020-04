Vratarjev strah pred enajstmetrovko

Kako smo obstali – in zakaj ni dobro, da bi nam to prešlo v navado

Prazna gorenjska avtocesta v soboto, 4. aprila 2020

© Borut Krajnc

»V prihodnosti bo vsak slaven 15 minut,« je nekoč rekel Andy Warhol. In kot kaže, smo končno prišli v to prihodnost. Ko se sprehajate, imate občutek, da vas vsi gledajo, da vas opazujejo, da skrivaj pogledujejo proti vam. In tudi izognejo se vam – ne upajo se vam preveč približati. Kot da ste slavni. Ob tem se počutite rahlo nelagodno, a nič hudega. Vsi se pretvarjamo, da teh invazivnih pogledov ne opazimo. Itak nas loči nevidna meja, si mislimo.