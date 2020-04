Na poti v izredno stanje

Vlada je prepovedala neupravičeno prehajanje med občinami. Policisti so med vikendom kontrolirali občane in na koncu ugotovili, da se ljudje načeloma držijo zapovedane prepovedi. Vse skupaj je bila bolj šarada, kot pa resna in varnostno utemeljena policijska akcija. 139 policistov je ustavilo 3348 avtomobilov in ugotovilo 34 kršitev.

© Borut Krajnc