Janša: »Tako imenovana stroka«

Vlada si je uspešno podredila inštitut za javno zdravje. Katera organizacija bo na vrsti naslednja?

Preden je Janez Janša postal premier, je zaupal stroki. Desetega marca je nastopil na tiskovni konferenci skupaj s tedanjo direktorico NIJZ Nino Pirnat – na njegovi desni. Ko je postal premier, pa je NIJZ odrezal od odločanja.

© Borut Krajnc

Predsednik vlade Janez Janša je ta teden, v spremstvu kamere televizije SDS Nova24TV, obiskal ljubljanski klinični center. Po obisku infekcijske enote se je v odgovoru na uprizorjeno vprašanje svojih novinarjev obregnil ob epidemiologe. Na vprašanje, ali njegova vlada upošteva mnenje stroke, je dejal, da so bila priporočila Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) protislovna. Pred nekaj dnevi je celo tvitnil, da bi sam WHO postavil pred mednarodno kazensko sodišče, tokrat pa je priznal, da napotkov slovenskih strokovnjakov oziroma »tako imenovanih strokovnjakov«, kot se je izrazil, njegova vlada ne upošteva, ker ti ne upoštevajo zahtev časa, zato se vlada bolj zanaša na »zdravo kmečko pamet«.