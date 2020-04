Nova nacionalka

Premier in selekcija medijev

Janez Janša in mikrofon ene in edine Nove24TV

Janez Janša je v nedeljo, 5. aprila, obiskal ljubljanski klinični center (UKC). Svoj prihod je napovedal v soboto zvečer, na njegovo željo pa o tem niso obvestili medijev, zato so njegov obisk in pogovore z osebjem posnele zgolj kamere UKC, videoposnetek pa so pozneje naložili na uradni kanal bolnišnice na spletnem portalu YouTube.

Nič nenavadnega, premier ob epidemiji preverja, ali največja zdravstvena ustanova v državi nemoteno deluje. Toda ob koncu posnetka vidimo, da ga je pred stavbo pričakala Nova24TV, zasebna televizija, tesno povezana s stranko SDS. Njeni novinarji so bili tudi edini navzoči tam. Kako torej, da se je tam »po naključju« znašla strankarska Nova24TV in ne (tudi) javna RTV Slovenija ali pa Slovenska tiskovna agencija (STA)? Je to novo omejevanje medijske svobode, potem ko na uradnih tiskovnih konferencah vlade zaradi domnevnih zdravstvenih razlogov neposredna vprašanja novinarjev niso več mogoča?

Medijski strokovnjak in profesor na Fakulteti za družbene vede (FDV) Marko Milosavljević opozarja, da se z onemogočanjem novinarjem, da bi predstavnikom vlade neposredno postavljali vprašanja, vloga medijev zreducira na zgolj promocijsko, to pa spominja na neke druge čase oziroma na nespoštovanje demokratičnih standardov. Obenem poudarja, da je pohvalno, da je Janševa vlada prve strožje ukrepe glede komuniciranja z mediji izboljšala, so se pa zdaj pojavile nove težave, saj imajo očitno nekateri mediji prednost.

»V času posebnih okoliščin, kot je sedanji, bi človek od predsednika vlade pričakoval konstruktiven odnos do medijev, četudi je v preteklosti prišlo do konfliktov ali zamer. Javnost v kriznem obdobju potrebuje kakovostne in preverjene informacije, ki jih lahko ponudijo le kritični mediji, saj Twitter, Facebook in vladna sporočila za javnost takrat ne zadoščajo. Prav ta čas terja sodelovanje in prostor, da so novinarji svobodni in jim je omogočeno, da so do oblasti kritični, ji gledajo pod prste. Ljudje so doma, v samoizolaciji, prestrašeni, zato jih je treba v času, ko država povečuje svoja pooblastila, znati tudi pomiriti in obveščati,« pojasnjuje Milosavljević, ki obenem obžaluje, da je iz tvitov predstavnikov vlade razbrati, da sedanja oblast povsem legitimna vprašanja novinarjev razume kot napade. »To spominja na nedemokratične režime, ki imajo medije zgolj za propagandni aparat, kritično misel pa utišajo.«