Gospa direktorica

Center za spravo ostaja, tudi direktorica Andreja Valič Zver, čeprav nastaja revizija, ki naj bi jo precej obremenila

Neuničljiva in nezamenljiva zgodovinarka, profesorica, direktorica in soproga EU poslanca SDS Milana Zvera Andreja Valič Zver

© Borut Krajnc

Od časa do časa se te dni pojavi novica, ki ni povezana s koronavirusom. Recimo o ponovnem imenovanju Andreje Valič Zver, soproge Milana Zvera, evropskega poslanca iz stranke SDS, na čelo Študijskega centra za narodno spravo. Imenovana je bila za dodatnih pet let, ta javni zavod pa vodi že skoraj 20 let.

Ne glede na to, da v teh časih kaj takega res ni prioriteta, je vlada, ki jo vodi Janez Janša, zelo hitro našla čas, da je Valič Zverovo, tudi že kandidatko za poslanko na listi SDS, ponovno imenovala na čelo zavoda. Center za spravo je sicer tik pred sestopom z oblasti ustanovila prva Janševa vlada. Namenjen naj bi bil udejanjanju sprave, čeprav po mnenju premnogih strokovnjakov in poznavalcev zgodovinskega obdobja, s katerim se ukvarja, počne ravno nasprotno.

Sedanje imenovanje Valič Zverove je precej podobno tistemu izpred let, ko je bila drugič imenovana na položaj direktorice. Tik pred (prezgodnim) sestopom z oblasti zaradi vseslovenskih ljudskih vstaj jo je druga Janševa vlada imenovala za ponovni petletni mandat skorajda leto pred iztekom prvega mandata. Zavod je že z ustanovitvenim aktom organiziran tako, da imajo večino pri soglasju k imenovanju direktorja zaposleni, te pa si je izbrala prav prva direktorica – Andreja Valič Zver. Zato je vsakič tudi edina kandidatka za ta položaj.

V zadnjem času je sicer delo opravljala kot vršilka dolžnosti direktorice, saj vladi Marjana Šarca in ministrici za pravosodje Andreji Katič, pod to ministrstvo namreč spada študijski center, ni uspelo doreči, kaj sploh storiti z zavodom, ki ni nič drugega kot z javnim denarjem financirana izpostava politike in stranke SDS. Poleg tega že več mesecev (še iz časa prejšnje vlade) v centru teče revizija poslovanja, ki so jo po indicih o nepravilnostih odredili na ministrstvu za pravosodje. Revizija iz različnih razlogov ni končana, čeprav bi morala biti. Kot smo izvedeli, je nedokončana revizija glede na podatke, ki jih je zbrala revizorka, strašno neprijetna za Valič Zverovo. Nepravilnosti naj bi bile povezane z izplačevanjem previsokih plač. Med prejemniki naj bi bila tudi direktorica sama.

Zdaj je na oblasti neka druga vlada. In ta je Valič Zverovo imenovala, čeprav naj bi bila seznanjena z nastajajočo obremenilno revizijo. Kdo ve, morda bo zaradi posega politike končno poročilo revizorke vseeno drugačno, kot bi bilo sicer. Recimo manj obremenjujoče. Hkrati se postavlja vprašanje, kaj se bo z revizijskim poročilom, ko bo končano, zgodilo. Bo predstavljeno javnosti? Bo pospravljeno v predal?

Če bodo vsi ravnali v skladu z zakonom in ustavo, tudi ministrica za pravosodje Lilijana Kozlovič, bi morala po naših podatkih o vsebini revizijskega poročila Valič Zverova odstopiti.