»Najmanj demokratični so prav tisti mediji, ki so v lasti političnih strank«

IZJAVA DNEVA

“Iz nekdanjega komunističnega sistema izvirajo tudi nekatere politične stranke, njihovo vodstvo in članstvo. Najmanj demokratični so prav tisti mediji, ki delujejo pod patronatom nekaterih političnih strank ali pa so v njihovi lasti."

"Objektivno poročanje in upravičena kritika oblasti sta dve temeljni vrednoti, ki bi ju morali spoštovati mediji in oblast. Konstruktivna kritika pa je lahko oblasti celo v pomoč. Čeprav smo politiki z mediji večkrat v dvoboju, pa je svoboda medijev nekaj, kar je nujno za obstoj demokratičnih vrednot."

(Ljudmila Novak, evropska poslanka iz vrst NSi, v odzivu na vladno depešo o slovenskih medijih; na svoji spletni strani)