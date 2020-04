»Opremo, ki je bila namenjena v druge države, smo dobesedno ukradli«

IZJAVA DNEVA

"To so zelo vplivni Kitajci, ki so milijarderji in ki imajo dobre politične zveze, na način, da smo preprosto iz tovarn ukradli določeno kvoto opreme in smo jo poslali v Slovenijo, ker je drugače ni bilo mogoče dobiti."

"Da, dobesedno. Opremo, ki je bila namenjena v druge države."

(Joc Pečečnik, poslovnež in eden najbogatejših Slovencev, na vprašanje, ali so opremo za zaščito ukradli; v izjavi za TV Slovenija)