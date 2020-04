»Že vse od osamosvojitve Slovenije leta 1991 gre za Janševo obsedenost z oblastjo«

IZJAVA DNEVA

"Nekje sem videl duhovito anekdoto, kjer v sceni iz ameriškega filma Nazaj v prihodnost znanstvenik glavnemu junaku zgodbe naroči nujni skok s časovnim strojem – v leto 1957. Ko se ta začudi, zakaj ravno v ta čas, mu znanstvenik hladno odgovori, da mora za rešitev človeštva čimprej odnesti kondome očetu Janeza Janše … Seveda problem globalno ni tako pereč, vsekakor pa bi bilo koristno, če bi Slovenci, ako ne prej, vsaj nekje okrog leta 1994 in afere Depala vas spoznali, v kakšno kategorijo ljudi sodi Janez Janša. Takrat je bilo že mnogim jasno, da je vpleten v preprodajo orožja, z znanimi in prežvečenimi rečmi se ne bi rad preveč ponavljal. Na kratko, že vse od osamosvojitve Slovenije leta 1991 gre za Janševo obsedenost z oblastjo, ki jo razume čisto po svoje."

"Če vse življenje lažeš, kradeš (tudi politične stranke), zavajaš ljudi, potvarjaš dogodke in zgodovino, živiš v svojih notranjih in namišljenih izrednih razmerah in vojnah, si žaljiv do političnih nasprotnikov, novinark in novinarjev, tudi do velikega dela javnosti, ki ne sledi slepo tvojim pogledom in ravnanjem, potem je jasno, da se ob tebi vse bolj zbira le še podobna svojat. Nekatere ta namišljeni blišč ostre besede in močnega koraka za nekaj časa zavede in zaslepi, a vsi, ki nosijo v sebi vsaj kanček morale, dostojanstva in demokratičnosti s časom pobegnejo s tega potujočega vlaka blaznežev. Zakaj Slovenci najpozneje leta 1994 Janezu Janši in njemu podobnim niso zaprli vrat javnega prostora? Zakaj ga niso pahnili v anonimnost in pozabo? Nimam odgovora na to vprašanje. Občutek imam, da to žal pove več o mnogih Slovencih, kot pa o Janezu Janši."

"Res je, Janši v poklicnem življenju ni uspelo. Ves politični in družbeni kapital, ki ga je morda kdajkoli zbral, je potem s svojim bolestno maščevalnim značajem v hipu zrušil. Po vsakem svojem vzponu, je strmoglavil v brezno lastne nemoči. Na vsaki od teh etap se mu je še kdo izmaknil, zdaj so mu ostali le še najbolj zvesti vojaki apokalipse. Janšev film Nazaj v prihodnost se bliskovito bliža koncu. O tem ni dvoma. Bolj žalostno je, da Sloveniji ostaja trajna škoda, ki jo je janšizem pustil na DNK-ju te družbe.”

(Miran Ališič, novinar in športni komentator, v kolumni Frajer in luzer iz Grosupljega, ki jo je objavil na svojem blogu)