Abecedarij svobode govora: Vrhovno sodišče ZDA

Ameriško vrhovno sodišče lepo ilustrira ideološke bitke na področju svobode govora. Če sodnike ločimo glede na to, ali so jih imenovali republikanci ali demokrati, lahko pri obojih opazimo zmanjševanje podpore svobodi govora. A pri "demokratskih" sodnikih je v zadnjih desetletjih to enakomerno, pri "republikanskih" pa je podpora liberalnemu govoru strmo padla, to pa ne velja za konzervativni govor, ki se mu je v trenutnem mandatu glede na zadnjega celo povišala.

Pod vodstvom Warrena (1953–69) je bil med primeri, ki so se sklicevali na prvi amandma, delež takih, ki so branili konzervativni govor, le 8 %, pod Burgerjem (1969–86) 22 %, pod Rehnquistom (1986–2005) 42 %, danes pod Robertsom pa že 65 %. Sodišče zdaj prisluhne več konzervativnim primerom kot liberalnim, bolj verjetno pa je tudi, da odloči v njihov prid (69 % vs. 21 % uspešnost, pod Warrenom npr. 80 % vs. 82 %). Od leta 2005 je verjetnost uspeha na vrhovnem sodišču pri primerih konzervativnega govora celo spet v porastu.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.