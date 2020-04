»Plakati SDS so dokaz, da je Janševi stranki videz reševanja krize pomembnejši od dejanj«

KOMENTAR DNEVA

"Z reklamnimi panoji, ki so se te dni pojavili na vsakem koraku, je največja vladna stranka SDS še enkrat znova pokazala, da ji je videz reševanja krize pomembnejši kakor dejansko reševanje krize. Na panojih se zahvaljujejo zdravnikom, negovalcem v domovih za starejše in policistom, medtem ko jim še dandanes niso zagotovili ustrezne ali zadostne zaščitne opreme. Preostanek prebivalstva pa je prejel zahvalo za ostajanje doma, medtem ko se morajo mnogi med nami še naprej odpravljati na nenujna delovna mesta ali pa živijo v negotovosti, kako se bodo sploh prebili do konca epidemije."

(Stranka Levica na svoji spletni strani na Facebooku o pojavu reklamnih jumbo plakatov vladne stranke SDS, ki so čez noč preplavili Slovenijo.)