Janezova vojska čivkarjev

Danes je nov dan

Twitter je s svojega družbenega omrežja pred kratkim odstranil 20 000 lažnih računov, povezanih z vladami nekaterih držav, ki so širile politično propagando. Čeprav je bila to predvsem simbolična gesta, saj je lažnih računov na Twitterju malo morje, pa bi bila podobna čistka dobrodošla tudi pri nas.

Tovrstne prijeme namreč uporablja tudi slovenska desnica. Tako lahko pod objavami Janeza Janše hitro zasledimo uporabnike, ki imajo poleg imena še vrsto naključnih številk in premierju pojejo hvalnice, drugod pa napadajo njegove nasprotnike. To so večinoma nedavno ustvarjeni lažni računi, s pomočjo katerih naj bi SDS-ovi plačanci širili desničarsko ideologijo. Večina se tega loti s preprostimi komentarji in deljenjem vsebin, nekateri poskusi zavajanja pa so tudi bolj dodelani.

S takšnimi metodami je mogoče vplivati na politični proces, širiti sovraštvo in radikalizirati zmernejše volivce, politična opcija, ki se jih poslužuje, pa dokazuje, da bo uporabila vsa sredstva, da ostane na oblasti.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.