»Nekateri bodo hoteli, da plačajo še drugi, zahtevali bodo glave«

IZJAVA DNEVA

"Kmalu bomo dobili lekcijo. Ne smemo verjeti, da bo, takoj ko bomo lahko odšli iz hiše, na ulicah in po kavarnah, v restavracijah in nočnih lokalih vladalo enako veselje kot ob osvoboditvi. To bo tudi čas obračunavanja in žalostnih strasti: sovraštva, maščevanja, zamer, mržnje, vendete, kaznovanja – tisti, pri katerih se je nakopičilo veliko besa in jeze, bodo vračali milo za drago. Nekateri bodo hoteli, da plačajo še drugi, zahtevali bodo glave. V kakšni obliki se bo vse to dogajalo? Ne vem. Toda bolj se je bati izgredov, kakor pričakovati vzpon Célestevilla, utopije, popisane v slikanici o slončku Babarju."

(Michel Onfray, francoski filozof in esejist, o tem, kaj se lahko naučimo iz sedanje situacije, o novem svetu po pandemiji, ki ne bo krasen; v intervjuju za Delo)