Pravila za predsednika in ministre očitno ne veljajo

FOTO DNEVA

Nezaščitena četica, ki ne upošteva varnostne razdalje

© Daniel Novakovič / STA

Predsednik republike in vrhovni poveljnik obrambnih sil Borut Pahor je danes obiskal vojake 72. brigade Slovenske vojske v Črnomlju in skupno vojaško-policijsko patruljo na slovenski južni meji.

Predsednika republike so spremljali minister za obrambo Matej Tonin, minister za notranje zadeve Aleš Hojs, namestnik načelnika generalštaba Slovenske vojske brigadir Robert Glavaš in v. d. generalnega direktorja Policije mag. Anton Travner.

Državljanke in državljani pa se ob pričujoči fotografiji sprašujemo, kje so maske in kje je varna fizična razdalja, ki jo moramo upoštevati vsi ostali, ki smo lahko ob tovrstnem početju kaznovani? Je ukrepov konec?