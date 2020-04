Lažni izenačevalec

Danes je nov dan

Verjetno ste iz ust kakšnega politika ali zvezdnika že slišali, da korona ne prizanaša nobenemu in da smo v tem čolnu skupaj?

Narobe.

Korona je žal ojačevalec družbenih neenakosti ter negotovosti. Zares enostavno je le tistim, katerih samoizolacija je primarno osebna odločitev, delo so iz pisarne z lahkoto prenesli v dnevno sobo, sonce pa še vedno uživajo na svojem vrtu. Tisti, ki so že prej trpeli v prekarnih, mizerno plačanih službah, jih bodo zdaj izgubili. Najemniki, ki so se borili z visokimi rentami, bodo izseljeni. Depresivni in anksiozni bodo čutili okrepljene simptome bolezni. Življenja pa že zdaj bolj izgubljajo ključni delavci: vozniki avtobusov, prodajalci, čistilci, medicinsko osebje, tisti, ki so bili v preteklosti spregledani in na katerih se je na veliko varčevalo. Med njimi tudi pripadniki manjšin.

Namesto, da jim v zahvalo ponudite fejk ploskanje in reklamne plakate, se raje na naslednjih volitvah odločite v njihov prid!

Agrument ustvarja Danes je nov dan.