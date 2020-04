Ta matura ne bo pravična?

Kljub odločitvi, da matura ostaja, je vse več razmišljanj, da izpeljava v danih okoliščinah ne bi bila pravična do učencev

Nostalgija: maturantska četvorka v Ljubljani leta 2017

© Borut Krajnc

Pred nekaj tedni, ko je bila usoda letošnje mature še nejasna, je bilo večkrat poudarjeno, da bo pri izpeljavi zaključnih preverjanj znanja v času epidemije koronavirusne bolezni ključna logistika, hkrati pa je bilo tudi nemalo opozoril, da bodo maturitetni rezultati v okoliščinah, v kakršnih smo se znašli, posledica različnega socialnega in ekonomskega statusa ter kulturnega okolja učencev. Možnost, da se matura odpove, je zdaj izključena. Ravnateljica Gimnazije Novo mesto, predsednica skupnosti splošnih gimnazij in članica državne komisije za splošno maturo, Mojca Lukšič, je ta teden v Studiu ob 17h na Radiu Slovenija, kjer so govorili o ocenjevanju na daljavo in maturi, dejala, da se po njenem mnenju matura lahko izvede, če bo država sprejela res dobre protokole glede razporejanja v učilnice. »Število dijakov v učilnicah bo treba znižati, razmisliti pa tudi, da bi se lahko ponekod zgodilo, da ne bi imeli dovolj nadzornih učiteljev.«