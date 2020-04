Primorci se smejijo SDS

Neposrečeni plakati

Objava Brede Biščak

Tudi slovenska Primorska je polepljena s plakati stranke SDS, ki te dni »krasijo« celotno Slovenijo, kljub temu, da nismo pred volitvami. Na jumbo velikanih, ki se nahajajo predvsem ob cestah, se največja vladna stranka zahvaljuje ljudem in različnim poklicem, zgolj zato, »ker so«. Nič takega, nenaveden je predvsem tajming in pa prevod, saj je ob napisu v slovenščini spodaj tudi dodatek v italijanščini.

Italijanski prevod besedne zveze »Hvala, ker ste« se namreč v italijanščini, ki jo ponuja SDS, bere tako, kakor da se SDS zahvaljuje koronavirusu, ki je na plakatu napisan nad zahvalo: »#coronavirus Grazie di esistere.«

»Primorci se že hahljamo. Prevajalsko-oblikovalski-oglaševalski spodrsljaj. V italijanskem prevodu se naročnik plakata zahvaljuje virusu, da obstaja,« je zapisala Breda Biščak, ki je fotografijo ponesrečenega plakata delila na Facebooku. »Primorcem je plakat zabaven,« je ob delitvi njene fotografije na Twitterju zapisal uporabnik Andrej Albreht.

A kot so opozorili številni komentatorji na družabnih omrežjih je v neposrečenem oblikovanju plakata in prevodu le kanček resnice, če se iz tega nekoliko pošalimo, seveda, saj je največja vladna stranka epidemiji koronavirusa morda lahko res hvaležna, saj ji omogoča kar nekaj manevrskega prostora glede želja po nadzoru državljanov, kot se kaže v apetitih po sledenju mobilnim telefonom in drugih vdorih v zasebnost ljudi. V imenu virusa, seveda.

Druga stvar, zaradi katere se ne smeji zgolj Primorcem, temveč tudi ostalim, pa je ta, da plakatna kampanja SDS ni na internetu, kjer te dni v času karantene »domuje« večina državljanov, temveč zunaj na ulicah. In na taistih plakatih se SDS ljudem zahvaljuje, da ostajajo doma.