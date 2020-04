Prodor na Vzhod

Slovenska aliansa s podobno usmerjenimi, avtoritarnimi režimi

Janez Janša je všečkal: Fokus slovenske zunanje politike niso več stare države EU, ampak države višegrajske četverice.

Premier Janez Janša je, odkar je prevzel vodenje vlade, na družbenih omrežjih večkrat delil novice januarja ustanovljene organizacije Višegrad24. Ta se na spletu predstavlja kot portal novic višegrajske četverice, torej Češke, Madžarske, Poljske in Slovaške, a 6. aprila je Janša presegel celo ta format. Delil je namreč eno izmed njihovih vizionarskih sporočil. Besedilu »Mi imamo sanje« je bil pripet zemljevid držav, očitno potencialnih članic višegrajske skupine, kjer smo lahko poleg Slovenije našli še Hrvaško, BiH, Ukrajino in Belorusijo. Skratka, zazrli smo se lahko v vizijo prihodnjih mednarodnih odnosov, kot si jih predstavlja naš predsednik vlade in v kateri bomo pridruženi nekdanjim državam varšavskega pakta.