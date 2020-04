Trgovci z življenjem

Dobičkarstvo in dobrodelnost v času korone

Minister za obrambo Matej Tonin je v rekordnem času postal eden od zgledov za sumljivo nabavo zaščitne opreme. Njegova NSi vodi medresorsko skupino, ki usklajuje vse državne nakupe mask. (Na fotografiji pri pregledovanju pošiljk v skladišču Uprave RS za zaščito in reševanje v Rojah)

© Borut Krajnc

Medtem ko je pozornost javnosti usmerjena v ukrepe izolacije zaradi epidemije koronavirusne bolezni, vlada Janeza Janše izvaja enega najdražjih sklopov javnega naročanja v zadnjih letih. Za nabavo zaščitne in medicinske opreme za boj proti koronavirusu je država v zadnjem mesecu oddala za skoraj 200 milijonov evrov javnih naročil – za primerjavo, to je krepko več, kot smo davkoplačevalci odšteli za razvpiti šentviški predor (132 milijonov), pa za projekt uvajanja elektronskega cestninjenja (100 milijonov) in za sanacijo vseh slovenskih javnih bolnišnic (136 milijonov). V času, ko pomemben del državljanov in državljank že z negotovostjo pogleduje v prihodnost in se sprašuje, od česa bo živel, nekateri pred našimi očmi in v imenu stiske sklepajo sanjske kupčije.