O enoumnem in partijskem sistemu

Besedilo, ki se je pojavilo na straneh Sveta Evrope, razkriva, kako si nova slovenska vlada predstavlja svobodo medijev in pluralizem

Minister za zunanje zadeve Anže Logar je na parlamentarnem odboru priznal, da je bil z dopisom seznanjen. Sam bi ga morda napisal drugače, a se z vsebino strinja.

© Borut Krajnc

Platforma za promocijo zaščite novinarstva in varnosti novinarjev je partnerska civilnodružbena organizacija Sveta Evrope, v njej sodeluje 14 najbolj vplivnih in prestižnih civilnodružbenih organizacij na področju svobode medijev v Evropi in v svetu. Platforma deluje pod okriljem Sveta Evrope. Stališča, ki jih objavlja, niso stališča Sveta Evrope, vendar jo ta podpira. Omenjena platforma deluje pod pokroviteljstvom direktorata Sveta Evrope za demokratično participacijo, ki ga vodi Slovenec Matjaž Gruden.