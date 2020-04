Paravojaške enote in omejeno gibanje

Ali s patruljiranjem Štajerske varde ob meji ni kršen odlok o prepovedi gibanja zunaj občine?

Na Facebooku objavljene fotografije »patruljiranja« ob slovenskohrvaški meji, ki naj bi nastale v času odloka o prepovedi gibanja

»Če levičarji preprečujejo neprodušno zaprtje južne meje s Slovensko vojsko, naj se angažira lovce in druge domoljubne skupine civilne družbe. In to čim prej. Državo in nas, prebivalce, je potrebno zaščititi.« Tako je pred štirinajstimi dnevi na Twitterju zapisal podpredsednik državnega zbora Jože Tanko (SDS). Z zaščito je mislil na varovanje pred »ilegalnimi migranti«, ki naj bi ogrožali slovenske državljane.