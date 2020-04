Vlada je za šefa Sove imenovala neznanega odvetnika

Neizkušeni direktor

Nov direktor Sove Janez Stušek

© : Facebook, Janez Stušek

Mesec in dan je potrebovala vlada Janeza Janše, da je imenovala novega direktorja Sove. Prejšnji direktor Rajko Kozmelj je bil prisiljen odstopiti, ker ni bil niti povabljen v takrat še delujoči vladni krizni štab za boj proti epidemiji.

Janez Janša si je tokrat izbral ne najbolj znanega celjskega odvetnika Janeza Stuška. Ta je sicer v zadnjih letih res zastopal nekaj simpatizerjev SDS v osebnih sporih, a se pri tem ni bistveno izpostavljal. Kot odvetnik je branil tudi druge, recimo nekdanjega člana Komisije za preprečevanje korupcije Roka Praprotnika v sporu z ljubljanskim županom Zoranom Jankovićem. V procesu, ki je v zadnjem času dvignil največ prahu, pa je bil zastopnik zakoncev Login v sporu z revijo Reporter.

Samo dejstvo, da odvetnik brani te ali one ljudi, o njem ne pove veliko. Stušek seveda ni odvetnik, kakršen je Franci Matoz, da bi bil resnično neposredno povezan s politično stranko. Ljudje, ki ga poznajo, pravijo, da je bil na sodiščih vedno korekten, motiviran in angažiran, »četudi ne najbolj samozavesten, kar pa ni bilo nujno slabo«. Res je tudi, da je v zadnjem času veliko retvital sporočila podpornikov in članov SDS, pa tudi kakšno novico desnega portala »Voice of Europe« s senzacionalističnimi članki o migrantih in Islamu. Rad ima tudi uglednega pravnika Boštjana M. Zupančiča.

Bo pa imel v Sovi verjetno veliko težav. Razlogov je več. Ne prihaja iz obveščevalnih, tudi ne iz policijskih vod. Te obrti se bo moral še priučiti. Hkrati ne pozna razmer v Sovi, internih bojev in klik, ki so se v zadnjih desetletjih vzpostavile med zaposlenimi. Verjetno bo s tega stališča zelo pomembno, koga si bo izbral za namestnika. To bi morala biti oseba, ki pozna obveščevalno delo, pa tudi zakonske omejitve, ki mu pritičejo.

A postavlja se vprašanje, kako to, da je Janša izbral neznanega odvetnika.

Razlag je več, ena je, da Sove kot takšne ne potrebuje, ji ne zaupa, zato je tudi ne bo pretirano uporabljal. Damir Črnčec, direktor Sove, ki mu je Janša nekoč brezmejno zaupal, se je v zadnjih letih spreobrnil v njegovega največjega nasprotnika.

Verjetnejši je drug razmislek. Z imenovanjem nestrankarskega človeka na ta položaj skuša Janša navidezno pomiriti tiste, ki mu očitajo, da SDS prevzema vse represivne državne organe. Stušek ni jastreb, kakršen je denimo Aleš Hojs, prav tako ni izrazito pristranski, kakršen je bil v času prve Janševe vlade diplomat Matjaž Šinkovec. »Stušek je res stopil v zelo velike čevlje, nisem prepričan, ali se bo v njih dobro znašel,« je dejal nekdo, ki ga dobro pozna.

Morda pa je neizkušeni vodja obveščevalne agencije samo paravan. Mimo njega in mimo njegove vednosti bodo lahko v Sovi nekateri ljudje delovali po političnem nareku. Hkrati pa ni pričakovati, da bo nov direktor res deloval samostojno.