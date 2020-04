Danes ob 19. uri petkovi protesti z balkonov

"V zadnjih tednih, ko se kot družba solidarno odzivamo na izzive epidemije, vlada Janeza Janše pod krinko boja proti virusu uvaja izredne razmere in vsakodnevno krati naše svoboščine."

Protesti na balkonih in oknih proti represivnim ukrepom vlad, ki v imenu zajezitve epidemije koronavirusa uvajajo vse strožje izredne zakone, so se razširili v številnih državah. Prizor na fotografiji je denimo iz Brazilije.

© YouTube / Guardian

V petek, 17. aprila ob 19.00 bo potekal tretji zaporedni Protest z balkonov pod geslom Ne boste nam vzeli naše svobode! "Pripravite lonce in kuhalnice, s katerimi lahko glasno ropotate in s tem pokažete nezadovoljstvo z vladnimi ukrepi v času epidemije. Na okna lahko obesite plakate, zavrtite najljubšo protestno skladbo, vzklikate slogane," so sporočili organizatorji.

Od začetne iniciative, ki se je vzpostavila prejšnji petek, tokrat dogodek vključuje kar 22 sogostiteljev: A-Infoshop, Prežitevi Korono, Če je virus je virus za vse, Lezbično-feministična univerza (LFU), Iskra, Iniciativa mestni zbor, Protestival, Danes je nov dan, Inštitut 8. marec, MC C.M.A.K. Cerkno, Infoshop Posavje, Ambasada Rog, Ohranimo Tovarno Rog, Cirkusarna NaokROG, FPZ Z`borke, Zadruga Urbana, Alternativa Obstaja, Komunal 2.0, Kombinat ženski pevski zbor, Gibanje za dostojno delo in socialno družbo, A-kolektiv Žarnica, Kje bomo pa jutri spali.

"Eden za drugim se vrstijo sporne poteze oblasti, med njimi večanje pooblastil policiji, pošiljanje vojske na mejo, širjenje lažnih novic o domnevno neodgovornem obnašanju prebivalcev, pretirano in neživljenjsko omejevanje gibanja ljudi, netenje sovraštva do migrantov, izločanje najbolj prekarnih iz ukrepov socialnih pomoči, širjenje nestrpnosti ter osebni napadi na novinarje in novinarsko svobodo."

"Pokažite, da nas ni strah. Povabite svoje Facebook prijatelje in pokličite svoje sosede. Natisnite plakat in ga obesite po svojem bloku. Posnemite svoj protest in ga objavite na tem dogodku ter svojemu Facebooku, Instagramu, Twitterju. Ni nas strah in ne bodo nas utišali!"

