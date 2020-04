»Vse elite vedo, da ne bodo več pri koritu, če se mi povežemo«

IZJAVA DNEVA

"Številni smo čutili, da tako ne more ostati, da se nekaj napoveduje. In zdaj se dogaja. To moramo uporabiti za širjenje zavesti, za nadaljnjo revolucijo. Mogoče nas bo to pozdravilo … Manjka nam izkušenj, elite ne marajo izobraženih ljudi. Vse elite vedo, da ne bodo več pri koritu, če se mi povežemo in začnemo sočustvovati."

(Tomo Križnar, popotnik, aktivist za človekove pravice, o tem, da moramo to, kar se nam trenutno dogaja, uporabiti za širjenje zavesti; na Valu 202)