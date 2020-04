»Medtem ko uročeni gledamo v zublje kapitalizma, smo pozabili delati načrte za nov svet«

IZJAVA DNEVA

"Pandemija koronavirusa je veliki dogodek generacij, po katerem nič ne bo, kot je bilo. In kot vsak zgodovinski prelom je tudi ta načel razpravo o možnostih velike vrnitve socializma. Tega smo si vendar ves čas želeli, kajne? Da bi se socializem pokazal kot odgovor na zagate časa in kapitalizmu odmeril mesto, kamor spada – na smetišče zgodovine."

"Uživamo, ko gledamo kapitalizem, ki nam pred očmi razpada. Stari socialisti uživajo najbolj, saj niso pol toliko pro, kot so kontra. Nostalgiki, idealisti in optimisti si tako želijo konca kapitalizma, da ne opazijo, da to, kar spontano raste iz njega, ni socializem, niso niti njegovi obrisi. Medtem ko uročeni gledamo v zublje kapitalizma, smo pozabili delati načrte za nov svet. In ta praznina je najstrašnejša. Možnost, da se ne bomo spremenili, pač pa zgolj prilagodili. Na slabše. Od novega sveta smo zdaj, ko je na dosegu roke, daleč, kot nismo bili še nikoli."

"In kaj to je, če ni niti kapitalizem niti socializem? Kdo si upa grozno besedo uporabiti prvi? Te dni je preveč neznank. Gotovo je le, da, kot pravi stara liberalna modrost, krizni dobičkarji ne bodo pustili, da bi šla čisto spodobna kriza v nič."

(Mojca Pišek, novinarka, literarna kritičarka in esejistka, o vrnitvi socializma; v kolumni za Delo)