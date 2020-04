»Starostniki so nekakšni Židje v vojni proti novemu koronavirusu«

IZJAVA DNEVA

"Starostniki so nekakšni Židje v vojni proti novemu koronavirusu. Ne v besedah, tu smo močno napredovali. V dejanjih. Da so domovi za starejše postali žarišča covida-19 in da je posledično med okuženimi, najbrž pa tudi med umrlimi, tako veliko starostnikov, ni zgolj posledica biološko-medicinskih dejstev. In ne zgolj napačnih potez pristojnih. Izbruh koronavirusa je nalegel na dolgoletno ignoranco do starejših, zlasti tistih na koncu poti – brez moči in glasu."

"Starostniki so kot družbena skupina ne glede na svojo inteligenco in izkušnje pogosto obravnavani kot otroci. Mi že vemo, kaj je dobro zanje. O tragičnem stanju v domovih zato govorijo ministri, direktorji, socialni delavci…, stanovalci molčijo. Nobena starostna skupina ni po psihofizičnih sposobnostih tako raznolika, in vendar se pogosto vedemo, kot da so vsi izgubili zmožnost odgovornega odločanja. Pa čeprav nekateri pri stotih napišejo knjigo. Pristojni v domovih so, na primer, mirno odredili, da na sprehod ali na srečanje s svojcem v park, ob vseh zaščitnih ukrepih, ne sme prav noben stanovalec. In vendar vlada celo najstnikom, ki so neodgovorni po definiciji, ni prepovedala izhoda. Ko gre za stare ljudi, je očitno dovoljena večja stopnja paternalizma in represije."

(Ranka Ivelja, novinarka, o odnosu do starostnikov v času epidemije koronavirusa; v kolumni v Dnevniku)