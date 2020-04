»V času krize je vsaka država prepuščena sama sebi in se bori zgolj zase«

IZJAVA DNEVA

"Kljub vsej pompoznosti skupnih evropskih institucij, ki so se nadgrajevale dolgih 60 let, je v času krize vsaka država prepuščena sama sebi. Evropska komisija kot nekakšna vlada EU nima pametnih rešitev. Računate lahko le na to, da bo predlagana rešitev politično usklajena, vendar pa neužitna in neuporabna. Računate lahko na to, da v času krize izgine solidarnost med članicami EU. Vsaka država je pri reševanju svojih težav prepuščena sama sebi in se bori zgolj zase. In pri tem lahko računa le na to, da jo bo pri tem evropska birokracija močno ovirala in omejevala pri reševalnih ukrepih, kasneje pa jo držala za vrat glede izpolnjevanja različnih pravil."

"In povsem podobna zgodba se je, po pričakovanju, odvila tudi pri reševanju težav članic zaradi posledic širjenja koronavirusa. Vsaka članica se rešuje sama zase, besedica solidarnost je izginila iz besednjaka institucij EU. Tudi ko je po pritisku sedmih najbolj prizadetih držav prišlo do diskusije o skupnem reševanju krize, smo po znanem scenosledu neuspešnih dogovorov prejšnji teden na ravni evroskupine in nato še evropskega sveta in sveta EU dobili skupno sprejeti dogovor o »celovitem odzivu ekonomskih politik«. Ki pa je povsem neuporaben in brezpredmeten. Politični konsenz na podlagi najmanjšega skupnega imenovalca, ki ne rešuje ničesar in ki ne prizadene nemških interesov."

(Jože P. Damijan, ekonomist, o tem, da so v času krize države članice EU prepuščene same sebi; v kolumni v Dnevniku)