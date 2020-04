»Politiki, ki vodijo ta proces, so ostali v letu 1991, na ravni faksov in stacionarnih telefonov«

IZJAVA DNEVA

"Epidemija ni vojna. S tem nisem rekel nič novega. Politiki, ki vodijo ta proces, so ostali v letu 1991, na ravni faksov in stacionarnih telefonov. Dva časopisa, ena televizija in novinarke, ki so sledile naročilom. Tega danes, v dobi družbenih omrežij, ne morete več početi. Ne gre za enako situacijo. Sovpadli sta dve stvari. Želja, da Slovenija ne gre na volitve zato, da bi nekaj ljudi ohranilo dvoletno plačo in pozicije. Za to so bili pripravljeni žrtvovati marsikaj. Računali so na normalne razmere. Prihajalo bo do avtoritarnih poskusov, vendar bodo druge stranke v koaliciji to amortizirale in nekako bomo pririnili do volitev. Pol leta pred volitvami pa koalicije praktično razpadejo. V to računico je vstopila pandemija."

(Dr. Božo Repe, zgodovinar, o tem ali skozi prizmo zgodovine vidi kakšno situacijo, ki je podobna današnji; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)