VIDEO: Live Aid 21. stoletja

Zvezdniki z globalnim koncertom za solidarnost ob pandemiji

Člani britanske zasedbe The Rolling Stones so skladbo You Can't Always Get What You Want odigrali kar prek videoklica, vsak v svojem domu.

© YouTube

Več kot 100 zvezdnikov z vsega sveta, od glasbenikov in igralcev in voditeljev in politikov, je ob pandemiji covida-19 včeraj pripravilo koncert One World: Together at Home. Koncert za spodbujanje solidarnosti z zdravstvenimi delavci, ki je trajal več kot osem ur, je bilo mogoče v živo spremljati na številnih televizijah, družbenih omrežjih in platformah. Videoposnetek si lahko ogledate spodaj.

Med več kot 100 nastopajočimi so bili Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Billie Eilish, Chris Martin, David Beckham, Eddie Vedder, Elton John, John Legend, Keith Urban, Lizzo, Maluma, Paul McCartney, Priyanka Chopra Jonas, Stevie Wonder, Celine Dion in The Rolling Stones.

Koncert je potekal pod okriljem organizacije Global Citizen in Svetovne zdravstvene organizacije in v sodelovanju z ameriško pevko Lady Gaga. Ob koncu so organizatorji sporočili, da so dotlej zbrali za 128 milijonov dolarjev donacij.

87-ZFjLfBAQ

j0_4DuglJkQ

N7pZgQepXfA

NCLagU-dr9A

nxj4y9c9KiA